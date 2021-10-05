UEFA представил логотип чемпионата Европы 2024 года в Германии

Фото: ru.uefa.com

Союз европейских футбольных ассоциаций представил логотип чемпионата Европы 2024 года, который состоится в Германии. Об этом сообщается на официальном сайте UEFA.

На изображении видны шесть цветов, являющихся общими для 55 стран – членов UEFA. В центре эмблемы расположился Кубок Европы, при этом сам логотип отображает Олимпийский стадион в Берлине.

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля. В соревновании примут участие 24 национальных сборных.

Ранее тигр Тигроша стал талисманом чемпионата мира по волейболу, который пройдет в 2022 году в России.

Чемпионат мира состоится с 26 августа по 11 сентября. В нем примут участие десять российских городов.