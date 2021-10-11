Сборная России по футболу обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022

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Россия обыграла команду Словении в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Игра завершилась со счетом 2:1.

Встреча прошла в понедельник, 11 октября в Мариборе. В команде победителей голы на 28-й и 32-й минуте забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия. У словенцев на 40-й минуте отличился Йосип Иличич.

На 77-й минуте после использования системы видеоассистена рефери судья отменил гол сборной Словении, поскольку у полузащитника Ясмина Куртича был зафиксирован офсайд.

Таким образом, российские футболисты набрали 19 очков и вышли на первое место в таблице группы Н. На втором – Хорватия с 17 очками. Третье и четвертое место у Словакии и Словении – по 10 баллов.

Ранее сборная России победила Словакию в матче отбора на чемпионат мира 2022 года. Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 24-й минуте в свои ворота забил Милан Шкриньяр.