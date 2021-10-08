Сборная России победила Словакию в матче отбора на чемпионат мира 2022 года

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Сборная России победила Словакию в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Игра прошла на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян.

Единственный гол на 24-й минуте в свои ворота забил Милан Шкриньяр.

Следующий матч сборная России проведет 11 октября. Соперником национальной команды станет сборная Словении.

Ранее бывший тренер сборной России Александр Тарханов выразил мнение, что ничья в матче со словаками будет неудачей для российских футболистов и усложнит ситуацию в борьбе за выход на чемпионат мира 2022 года.

Тарханов подчеркивал, что россиянам необходима только победа.