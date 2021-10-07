Денис Глушаков пропустит октябрьские встречи сборной РФ из-за травмы

В российской сборной по футболу в разгар сезона провели экстренную замену. Полузащитник Денис Глушаков пропустит все встречи в октябре из-за травмы. Вместо него в национальную команду вызван игрок "Ростова" Данил Глебов.

Сейчас идут отборочные матчи на чемпионат мира. В своей группе россияне занимают вторую строчку. 8 октября наша сборная примет в Казани команду Словакии, а в понедельник сыграет на выезде со сборной Словении.

Как отмечают спортивные эксперты, сейчас команда Валерия Карпина находится не в оптимальном состоянии. Из-за травм сборная потеряла уже 8 игроков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.