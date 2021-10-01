Юрий Борзаковский ушел с поста главного тренера сборной России по легкой атлетике

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Юрий Борзаковский ушел с должности главного тренера сборной России по легкой атлетике. Этот пост он занимал с 2015 года, сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

С 1 октября до назначения нового главного тренера исполнять эти обязанности будет и. о. президента ВФЛА Ирина Привалова.

Она уточнила, что в ближайшее время будет открыт конкурс на пост главного тренера. Для этого будет создана рабочая группа для установления критериев, которые будут опубликованы на сайте федерации.

Ранее изменения произошли в хоккейном клубе "Сочи". Евгений Ставровский покинул пост главного тренера, который возглавлял с октября 2020 года.

По его словам, несмотря на конкретные результаты, игра хоккеистов была достаточно неплохая. Однако за "хорошую игру очков в таблице не начисляют".