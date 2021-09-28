Назван итоговый состав сборной РФ по футболу на октябрьские матчи отбора на ЧМ-2022

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Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав команды на матчи отбора на ЧМ-2022, которые пройдут в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.
В состав вратарей вошли Юрий Дюпин из казанского "Рубина", Маринато Гильерме из московского "Локомотива", а также Андрей Сафонов ("Краснодар") и Андрей Лунев ("Байер 04").
Нападающими назначены Федор Смолов, Антон Заболотный и Гамид Агаларов.
Защитники: Игорь Дивеев, Дмитрий Чистяков, Георгий Джикия, Алексей Сутормин, Илья Самошников, Максим Осипенко, Сергей Терехов, Федор Кудряшов.
Также в итоговом списке 11 полузащитников: Дмитрий Баринов, Даниил Фомин, Рифат Жемалетдинов, Денис Глушаков, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Алексей Миранчук, Арсен Захарян, Александр Головин, Алексей Ионов, Денис Макаров.
Всего в итоговый список футболистов вошли 26 спортсменов.
В октябре российская сборная сыграет два матча квалификационного турнира ЧЕ-2022. Первая встреча состоится с командой из Словакией 8 октября, вторая – 11 октября со Словенией.
Ранее сообщалось, что на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года Россия – Словакия будет допущено до 13,5 тысячи зрителей.
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