Отборочный матч ЧМ-2022 Россия – Словакия смогут посетить до 13,5 тысячи зрителей

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До 13,5 тысячи зрителей будет допущено на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года Россия – Словакия, об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет 8 октября в Казани на "Ак Барс Арене", вместимость которой составляет 45 тысяч мест. Таким образом трибуны будут заполнены на 30%.

Ранее главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин сообщал, что отказавшийся от приглашения в команду Артем Дзюба может быть вызван на предстоящие игры в ноябре.

До этого Карпин заявлял, что футболист попал в расширенный состав сборной РФ на октябрьские отборочные матчи ЧМ, поскольку показал хорошую игру в играх чемпионата России. Однако Дзюба отказался от приглашения.