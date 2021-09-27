Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

21:38

Отборочный матч ЧМ-2022 Россия – Словакия смогут посетить до 13,5 тысячи зрителей

спорт

Фото: ТАСС/Егор Алеев

До 13,5 тысячи зрителей будет допущено на матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года Россия – Словакия, об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет 8 октября в Казани на "Ак Барс Арене", вместимость которой составляет 45 тысяч мест. Таким образом трибуны будут заполнены на 30%.

Ранее главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин сообщал, что отказавшийся от приглашения в команду Артем Дзюба может быть вызван на предстоящие игры в ноябре.

До этого Карпин заявлял, что футболист попал в расширенный состав сборной РФ на октябрьские отборочные матчи ЧМ, поскольку показал хорошую игру в играх чемпионата России. Однако Дзюба отказался от приглашения.

Дзюба временно отказался от выступлений за сборную России

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать