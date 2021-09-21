Карпин заявил о готовности пригласить Дзюбу в сборную России по футболу в ноябре

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Отказавшийся от приглашения в сборную России Артем Дзюба может быть вызван в команду на предстоящие игры в ноябре, заявил главный тренер Валерий Карпин.

"Сегодня у нас состоялся разговор с Артемом, и он сказал, что на данный момент находится в неоптимальной форме и решил сконцентрироваться на матчах "Зенита". Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи", – приводит ТАСС слова Карпина.

Ранее Карпин заявил, что Дзюба попал в расширенный состав сборной РФ на октябрьские отборочные матчи ЧМ, поскольку показал хорошую игру во встрече седьмого тура чемпионата России с "Ахматом". Однако футболист отказался от приглашения.

Карпин напомнил, что "Зенит" в игре седьмого тура победил со счетом 3:1. Тогда Дзюба отметился двумя голевыми передачами. В матчи против сборных Хорватии, Кипра и Мальты Дзюбу не вызвали. В семи матчах текущего чемпионата он не забил ни одного гола, но сделал три результативные передачи.

Сборная России по футболу поднялась с 41-го на 37-е место в рейтинге национальных команд FIFA. В сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года российские футболисты сыграли вничью со сборной Хорватии (0:0) и одержали верх над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).