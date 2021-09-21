Фото: Агенство "Москва"/Игорь Иванко

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отказался от приглашения в сборную России для подготовки к ближайшим отборочным матчам к чемпионату мира по футболу 2022 года, сообщает "Матч ТВ".

"Я долго думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что пока не набрал оптимальную форму, чтобы помочь сборной на 100%. Предыдущий сезон получился очень сложным и долгим. Были большие ожидания от Евро, серьезная подготовка, мы выложились на все 100, но результат получился неудачный", – сказал он.

По словам футболиста, все это сказалось и на физической форме, и на эмоциональной, поэтому входить в новый сезон ему было тяжело.

Дзюба добавил, что сейчас начал возвращать прежнюю форму, однако еще не набрал ее до конца. Он рассказал, что у сборной впереди важнейшие игры, поэтому ехать и занимать чье-то место сейчас с его стороны было бы неправильно.

Он пожелал огромной удачи команде в предстоящих матчах и выразил надежду, что к ноябрьским играм сможет быть в оптимальной готовности. При этом футболист добавил, что никаких гарантий здесь быть не может.

Дзюба был капитаном сборной России с 2018 года, но не принимал участия в сентябрьских матчах к ЧМ против Хорватии, Кипра и Мальты.

Ранее главный тренер национальной команды Валерий Карпин заявил, что Артем Дзюба попал в расширенный состав сборной РФ на октябрьские отборочные матчи ЧМ, поскольку показал хорошую игру во встрече седьмого тура чемпионата России с "Ахматом".

Он напомнил, что "Зенит" в игре седьмого тура победил со счетом 3:1. Тогда Дзюба отметился двумя голевыми передачами. В матчи против сборных Хорватии, Кипра и Мальты Дзюбу не вызвали. В семи матчах текущего чемпионата он не забил ни одного гола, но сделал три результативные передачи.

Сборная России по футболу поднялась с 41-го на 37-е место в рейтинге национальных команд FIFA. В сентябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года российские футболисты сыграли вничью со сборной Хорватии (0:0) и одержали верх над Кипром (2:0) и Мальтой (2:0).