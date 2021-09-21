Женская сборная РФ обыграла команду Черногории в матче отбора на чемпионат мира по футболу

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Женская сборная России по футболу одержала победу над командой Черногории в матче отборочного турнира на чемпионат мира 2023 года.

Матч, проходивший в "Лужниках", завершился со счетом 5:0.

На 10-й минуте встречи гол забила Нелли Коровкина, также отличились Надежда Смирнова (54-я, 59-я и 88-я минуты) и Анна Беломытцева (90-я минута).

Женская сборная с шестью очками в двух матчах вышла на 1-е место в группе Е. За Россией следуют команды Дании (3 очка), Черногории (3 очка) и без очков команды Боснии и Герцеговины, Азербайджана и Мальты.

Следующая встреча России состоится с Мальтой 21 октября.

Ранее женская сборная России по пляжному футболу одержала победу в финале группового этапа Суперфинала Евролиги, обыграв англичанок со счетом 8:2. Турнир состоялся в Португалии.

