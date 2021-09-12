Женская сборная России по баскетболу 3x3 вышла в полуфинал Кубка Европы

РИА Новости/Алексей Филиппов

Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла команду Литвы.

В четвертьфинале Кубка Европы, который проходит в Париже, российские спортсменки одержали победу, пройдя в полуфинал.

Встреча, состоявшаяся 12 сентября, завершилась со счетом 16:15 в пользу россиянок. В полуфинале соперником сборной России будет команда Германии.

Ранее российские баскетболисты завоевали серебро в финале турнира 3х3 на Олимпийских играх в Токио. Они проиграли команде из Латвии со счетом 18:21.