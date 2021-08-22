Российские волейболистки победили команду Азербайджана на чемпионате Европы

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Женская сборная России выиграла у команды Азербайджана в матче чемпионата Европы по волейболу, который проходит в Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии.
Встреча группы A, которая прошла 22 августа в Белграде, завершилась со счетом 3:0 в пользу российских волейболисток. Арине Федоровцевой удалось принести команде 24 очка, 11 принесла Анна Лазарева.
Сборная России одержала вторую победу в двух турах. В следующем матче, который состоится 23 августа Россия будет играть с командой Бельгии.
Ранее стало известно, что сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай в матче группового этапа чемпионата мира. В предыдущем матче со сборной США российские футболисты также одержали победу.
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