Российские волейболистки победили команду Азербайджана на чемпионате Европы

Фото: depositphotos/.shock

Женская сборная России выиграла у команды Азербайджана в матче чемпионата Европы по волейболу, который проходит в Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии.

Встреча группы A, которая прошла 22 августа в Белграде, завершилась со счетом 3:0 в пользу российских волейболисток. Арине Федоровцевой удалось принести команде 24 очка, 11 принесла Анна Лазарева.

Сборная России одержала вторую победу в двух турах. В следующем матче, который состоится 23 августа Россия будет играть с командой Бельгии.

Ранее стало известно, что сборная России по пляжному футболу обыграла Парагвай в матче группового этапа чемпионата мира. В предыдущем матче со сборной США российские футболисты также одержали победу.