Сборная Португалии обыграла команду Омана в матче ЧМ по пляжному футболу

Фото: instagram.com/teamrussia_beachsoccer
Сборная Португалии одержала победу над командой Омана в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу, который проходит в Москве.
Встреча завершилась со счетом 5:3. Следующий матч, который состоится 22 августа, португальцы проведут с футболистами из Сенегала, в этот же день спортсмены из Омана сыграют с уругвайцами.
Накануне в матче первого тура группового этапа первенства сборная России обыграла команду США. Игра закончилась со счетом 5:4 в дополнительное время.
Забитыми мячами отличились Борис Никоноров (12-я и 20-я минуты), Антон Шкарин (17-я), Андрей Новиков (21-я) и Алексей Макаров (39-я). У США отметились Николас Переа (2-я и 32-я минуты) и Алессандро Канале (15-я и 26-я).
Сборная России в дополнительное время обыграла США на старте ЧМ по пляжному футболу
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