Путин поприветствовал спортсменов и болельщиков на открытии ЧМ по пляжному футболу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим МишинМишин

В спорткомплексе "Лужники" стартовал чемпионат мира по пляжному футболу. Россия принимает первенство впервые в истории.

Спортсменов и болельщиков поприветствовали Владимир Путин и глава FIFA Джанни Инфантино. Российский лидер выразил надежду, что дебют будет достойным.

"Россия располагает огромным опытом проведения крупнейших спортивных форумов, в том числе лучшего в истории, по мнению спортсменов, болельщиков и самой FIFA, чемпионата мира по футболу 2018 года", – сказал Путин в видеообращении, которое показали во время церемонии открытия чемпионата.

Он отметил, что Россия высоко ценит решение FIFA предоставить РФ право проведения первенства, а также "личное отношение господина Джанни Инфантино, который недавно отметил, что чемпионат по пляжному футболу в Москве будет незабываемым".

В свою очередь, Инфантино поблагодарил Россию за организацию чемпионата на высоком уровне.

Стартовая встреча прошла утром между командами ОАЭ и Таити. Команда ОАЭ обыграла сборную Таити, одержав победу со счетом 4:3 в дополнительное время.

За сборную Объединенных Арабских Эмиратов отличились Валид Бер Салем, Хасан Альхаммади и Дилан Паама. У команды Таити голы забили Таматоа Тетауира, Хейману Тайаруи и Раймана Ли Фунг Куэ.

Команды ОАЭ и Таити играют в квартете В вместе со сборными Испании и Мозамбика. Их встреча состоится позднее – 19 августа в 19:00 по московскому времени.

В следующем туре команда Объединенных Арабских Эмиратов сыграет с командой Мозамбика. Таитянам предстоит матч с испанцами. Обе встречи пройдут 21 августа.

Групповой этап чемпионата мира по пляжному футболу завершится 24 августа. Четвертьфиналы пройдут 26 августа. 28 августа встретятся команды, прошедшие в полуфинал. Матч за третье место и финал пройдут 29 августа.

Чемпионат мира по пляжному футболу стартовал в Москве 19 августа. Впервые матчи проходят на песке спортивного комплекса "Лужники". Безопасность мероприятия обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардия столицы.

