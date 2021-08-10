Сборная РФ по пляжному футболу выступит на ЧМ в форме со слоганом РФС "Наши парни"

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Сборная России по пляжному футболу выступит на чемпионате мира в Москве без гербовой символики.

Место гербовой символики займет слоган РФС "Наши парни". Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS) по спору между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Международным антидопинговым агентством (WADA), сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Чемпионат мира пройдет в Москве с 19 по 29 августа. Заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко уточнил, что решение о правилах посещения мероприятия будет приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Монтаж стадиона на территории спорткомплекса "Лужники" завершится 10 августа. Участие в турнире примут 16 команд, общее число игр – 32.

