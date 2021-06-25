Президент России и эмир Катара обсудили подготовку и проведение ЧМ-2022 по футболу

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Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Катара Тамимом Бен Хамад Аль Тани подготовку и проведение чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году. Главы государств решили наладить взаимодействие с учетом российского опыта проведения мероприятия, сообщила пресс-служба Кремля.

"Достигнута договоренность о налаживании практического взаимодействия, в частности, по вопросам спортивной, культурной и медицинской поддержки предстоящего турнира с учетом имеющегося у России опыта организации такого крупного мероприятия", – сказано в сообщении.

Также стороны решили установить контакты на различных уровнях.

Ранее Катар назвал условие допуска болельщиков на ЧМ-2022. Премьер-министр страны сообщил, что фанатов пустят на трибуны при одном условии – наличие антител, а непривитые не смогут болеть на стадионе.

