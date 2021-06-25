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Спорт

16:29

Харламов предложил исключить футбол из видов спорта в России

спорт

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Юморист и телеведущий Гарик Харламов предложил убрать футбол из числа видов спорта, существующих в России. Видео с таким посылом он записал в образе старика "деда Макарова" и выложил в своем Instagram-аккаунте, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Не умеем мы в него играть! Это просто данность", – утверждает актер и отмечает, что даже если все игроки хорошие люди, то хороший человек – это все-таки не профессия.

Комик считает, что у россиян отсутствует игра по всем показателям: тактика, скорость, мастерство, стандарты и даже сила воли. "Ворота впереди, а мы все пас назад, пас назад", – приводит пример Харламов.

Отдельного внимания юморист удостоил и первую игру отечественной сборной на Евро-2020, сказав, что бельгийским футболистам даже стараться не пришлось, чтобы забить 3 гола. И работу Черчесова, главного тренера команды, без комментариев не оставил: "Тактика – проиграть?" – не понял комик решений тренера.

"Давайте просто на 10 лет закроем лавочку. Скажем всем, что мы обнуляемся, выращиваем тренеров и спортсменов", – предложил решение проблемы Харламов.

В первый день видео просмотрели более 1,6 миллиона пользователей.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила недовольство выступлением сборной России на Евро-2020.

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