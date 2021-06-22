Матвиенко выразила недовольство выступлением сборной России на Евро-2020

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Выступление сборной России по футболу на Евро-2020 вызывает огорчение и заставляет задуматься о необходимости изменения футбольной политики в стране, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом сообщает ТАСС.

"Футбольную политику надо в корне менять. Это на мой непрофессиональный взгляд. Очень огорчена, очень расстроена. Или играйте, или не позорьтесь", – сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что это не значит, что болельщикам следует отказаться от поддержки национальной команды. По мнению спикера, прежде всего необходимо сфокусировать усилия на развитии детского спорта.

"Нам надо сосредоточиться не на закупке легионеров, нам надо сосредоточиться на развитии детского футбола, детских школ, доступных для всех. Не платные футбольные школы, куда трудно пробиться. На дворовом футболе, на семейном футболе, на народном футболе", – отметила Матвиенко.

Как сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сборная России за выступление на чемпионате Европы получит 10,75 миллиона евро.

Данная сумма была рассчитана в соответствии с регламентом первенства: за участие в финальной стадии турнира национальная команда получает 9,25 миллиона евро, за каждую победу на групповом этапе команда получает еще 1,5 миллиона, за ничью – 750 тысяч.

Сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 0:3, позднее одержала победу над сборной Финляндии (1:0), а в решающем матче за выход в плей-офф уступила Дании (1:4), закончив выступление на Евро-2020.