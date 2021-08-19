В РФС пообещали пресечь продажу спекулянтами билетов на ЧМ по пляжному футболу

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Российский футбольный союз (РФС) сделает все необходимое для того, чтобы билеты на матчи чемпионата мира по пляжному футболу больше не продавались у спекулянтов. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Билеты на турнир поступили в открытую продажу вечером 12 августа. Цена на матчи группового этапа составляет 400 рублей, на игры 1/4 финала – 500 рублей, на полуфиналы – 600 рублей, на встречу за третье место и финал – 700 рублей. Перекупщики продают билеты в несколько раз дороже.

"К сожалению, не все могут попасть на стадион. Если говорить о мерах, то есть специальные органы, мы им окажем полное содействие. Сделаем все, чтобы этого больше не было", – цитирует Алаева ТАСС.

Генеральный секретарь FIFA Фатма Самура также осудила продажу билетов по спекулятивной цене.

"FIFA рада интересу, проявленному российскими болельщиками к чемпионату мира по пляжному футболу в России. FIFA всегда рассматривала незаконную и неправомерную продажу и распространение билетов как серьезную проблему, о которой необходимо сообщать компетентным органам. Зрители и болельщики всегда должны использовать официальные и законные кассы для покупки билетов на соревнования", – сказали в пресс-службе.

Чемпионат мира проходит в Москве с 19 по 29 августа. Все четвертьфиналы состоятся 26 августа, полуфиналы – 28 августа. Матч за третье место и решающая игра турнира пройдут 29 августа.

Заммэра столицы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко уточнил, что решение о правилах посещения мероприятия будет приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Участие в турнире примут 16 команд, общее число игр – 32.

Зона для болельщиков вместимостью 2,5 тысячи человек расположена в "Лужниках". Она не является фан-зоной в общепринятом понимании и находится непосредственно на территории стадиона.

