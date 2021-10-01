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Спорт

19:08

Названа стоимость билетов на матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года в России

спорт

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В продажу поступили билеты на матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года в России, стоимость 40% из них не превышает 1 тысячи рублей, рассказал генсек Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко. Об этом сообщает ТАСС.

"Будет четыре ценовых категории. 40% билетов будут стоить не более тысячи рублей. Элитная категория – 3 тысячи рублей. Все болельщики при покупке билетов должны будут зарегистрироваться. Ожидаем заполняемость арен не менее 70%", – заявил он.

Гендиректор оргкомитета соревнований Роман Станиславов уточнил, что самая высокая цена на билеты в настоящее время составляет 8 тысяч рублей.

"Но ближе к мероприятию ценовая политика может меняться, у нас есть такое право, эта цифра не окончательная", – пояснил Станиславов.

По мнению главы Международной федерации волейбола (FIVB) Фабио Азеведо, заполняемость трибун во время турнира может достигнуть 100%.

Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи турнира примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово.

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