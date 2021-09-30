Российские волейболисты узнали соперников по группе на ЧМ-2022

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Соперниками российских волейболистов по группе A на домашнем чемпионате мира 2022 года станут сборные Пуэрто-Рико, Туниса и Сербии. Это следует из результатов жеребьевки, которая состоялась в Москве.
Первый матч сборная России сыграет 26 августа против команды Туниса в Санкт-Петербурге. Остальные игры квартета пройдут в Москве.
В группе В сыграют сборные Бразилии, Японии, Кубы и Катара. Матчи пройдут в Кемерове.
В группе C встретятся команды Польши, США, Мексики и Болгарии. Игры между ними пройдут в Новосибирске.
В группе D сыграют команды Франции, Словении, Германии и Камеруна. Все матчи пройдут в Уфе.
В группе E встретятся Италия, Канада, Турция и Китай. Их противостояния пройдут в Екатеринбурге.
В группу F были распределены сборные Аргентины, Ирана, Нидерландов и Египта. Они проведут свои встречи в Красноярске.
Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи турнира примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово.
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