В Хабаровске пройдет чемпионат России по тяжелой атлетике в 2022 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Хабаровске в 2022 году состоится чемпионат России по тяжелой атлетике. Об этом пишет ТАСС.

"Следующий чемпионат России уже стоит в нашем календаре. Он должен пройти в Хабаровске", – сообщает президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

Планируется, что чемпионат пройдет с 4 по 13 июля 2022 года. Мероприятие должно стать основным этапом отбора в состав национальной команды на чемпионат мира в Китае.

Ранее элемент в программе спортивной гимнастике назвали в честь российского спортсмена Никиты Нагорного. Его исполнил атлет на чемпионате Европы в Базеле. Элементу была присвоена высшая категория сложности.

