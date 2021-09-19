Новости мира: матч французского чемпионата прервался из-за драки фанатов

Матч французского чемпионата между "Лансом" и "Лиллем" пришлось прервать из-за фанатов. Болельщики обеих команд на протяжении всей игры оскорбляли друг друга, а как только объявили перерыв, начали выяснять отношения кулаками. Остудила их пыл только холодная вода – фанатов разогнали с поля системой полива. После игра все-таки продолжилась. "Ланс" выиграл со счетом 1:0.

В Париже прохожие увидели гуляющего по облакам парня. Это канатоходец Натан Полан. Он прошел 670 метров от Эйфелевой башни по тросу. Это расстояние он преодолел за полчаса. Не помешал акробату и ветер. Люди восхищенно вскрикивали и аплодировали, когда замечали в небе экстремала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.