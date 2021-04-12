У панды Жуи из Московского зоопарка появилась ракета из бамбука

Фото: vk.com/moscow_zoo

В честь Дня космонавтики в Московском зоопарке построили тренировочную ракету из бамбука для панды Жуи. Видео, на котором медведь изучает подарок, опубликовали в социальных сетях зоопарка.

"По случаю Дня космонавтики мы решили отправить в космос панду. Да, все так. Для Жуи была приготовлена тренировочная ракета. В нее был положен провиант", – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что Жуи попытался залезть в ракету, но после увидел на корпусе бамбук и начал отрывать его и грызть.

Ранее в Московском зоопарке панда Дин-Дин устроила настоящий дебош на вечеринке в ее же честь. Над вольером развесили флажки с мордочками бамбуковых медведей, а в качестве подарка презентовали большую картонную копию панды. Однако Дин-Дин сюрприз не оценила – оторвала кукле голову и в клочья разнесла гирлянду.