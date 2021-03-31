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09:35

С наступлением весны в Москву начали возвращаться хищные птицы

город животные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

С наступлением весны в столицу начали возвращаться хищные птицы, сообщает Агентство "Москва".

Руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин уточнил, что в город прилетели соколы сапсаны, канюки, ушастые совы и осоеды. Также вернулись некоторые трясогузки, грачи, жаворонки, черные вороны, голуби и вороны, которые откочевывали в южные регионы на время зимы.

По словам Мишина, брачный период начался у пеночек-весничек, дроздов-рябинников, жаворонков и других насекомоядных птиц, у которых с юга сперва возвращаются самцы и начинают петь.

В ближайшее время в Москву должны вернуться славки, отметил специалист.

Ранее в Московском зоопарке проснулись сурки. Они первыми вышли из спячки, остальные жители зоосада еще готовятся к пробуждению. В 2021 году все животные спали дольше, чем обычно, из-за холодной и снежной зимы.

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