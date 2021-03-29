В Московском зоопарке сурки первыми вышли из спячки

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сурки проснулись в Московском зоопарке. Они первыми вышли из спячки, остальные жители зоосада еще готовятся к пробуждению. В 2021 году все животные спали дольше, чем обычно, из-за холодной и снежной зимы, сообщает портал мэра и правительства столицы.
В экспозиции Московского зоопарка представлены трое сурков, среди которых самки Сара и Нагайна, а также самец Арчи. Их вольер находится на старой территории зоосада рядом с серыми балтийскими тюленями и венценосными журавлями. В конце лета животные стали готовить нору ко сну. Так, они утеплили спальную зону соломой, вымели из подземных тоннелей лишнюю землю и сор.
Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, сурки могут проспать порядка пяти месяцев благодаря жировым запасам, которые они накопили за летний период.
"Ближе к марту зоологи начали готовиться к пробуждению зверьков: убрали в вольере снег, положили солому. Арчи проснулся раньше Сары и Нагайны. Самки выходят на одну-две недели позже самца, а пока нежатся в теплой норке", – рассказала она.
Самец уже успел расчистить выход из норы от земли, сухой травы и глины. На данный момент он ведет себя осторожно. Сурок проверяет, как изменился окружающий мир, делает короткие обходы своего жилища и оставляет свежие метки на земле. Скоро Арчи приступит к обновлению входов в нору, а также выметет сор из подземных ходов.
Горожане смогут увидеть зверька в уличной части вольера утром и днем. Он очень любит греться на солнце.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родился малыш сычуаньского такина. Данный вид занесен в Международную Красную книгу как близкий к исчезновению. Таких животных редко можно встретить в европейских зоопарках.
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