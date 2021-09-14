Мобильным операторам РФ предложили давать 3 дня на блок номеров заключенных

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Мобильных операторов в РФ могут обязать отключать телефонные номера, используемые заключенными в СИЗО и колониях, в течение трехдневного срока. Об этом сообщает РИА Новости.

Такая возможность предусмотрена в проекте постановления правительства РФ. В нем проработан порядок взаимодействия органов ФСИН и операторов.

В частности, руководитель СИЗО или колонии, где было выявлено незаконное применение мобильной связи, будет обязан передать уведомление оператору. На это отводится 24 часа.

Организации, предоставляющие услуги связи, должны будут отключить номер не позднее трех суток с момента обращения. Срок отключения будет определяться стороной заявителя.

В мае 2021 года в Госдуму внесли законопроект, позволяющий выполнить постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о свиданиях заключенных с юристами. Его положения вводят запрет на проход юристов и адвокатов в колонию с любыми средствами связи.