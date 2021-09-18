В Австралийском зоопарке родились коалы

В Австралийском зоопарке пополнение. Там на свет появились 9 малышей-коал.

Их вид сейчас находится под угрозой вымирания из-за лесных пожаров. Поэтому новорожденные – участники программы по его сохранению. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.