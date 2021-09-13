S7 предоставит бесплатные билеты хозяйке потерявшейся в Домодедово собаки

20:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Авиакомпания S7 Airlines предоставит бесплатные авиабилеты хозяйке потерявшейся в аэропорту Домодедово собаки. Об этом сообщает "Агентство Москва" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
"S7 Airlines готова предоставить хозяйке Евы бесплатные авиабилеты, чтобы она приехала забрать питомца, либо можем отправить Еву в Крым сами. Будем здесь исходить из пожеланий хозяйки", – говорится в сообщении.
Как стало известно из сообщений СМИ, пассажиры рейса S7 Москва (Домодедово) – Симферополь сдали в багаж собаку. Животное находилось в специальной переноске, однако до места назначения не доехало.
На записях с камер наблюдения видно, как собака смогла перегрызть защитный хомут и покинуть переноску. Внешних повреждений на ней выявлено не было.
Ранее московский аэропорт Домодедово и авиакомпания S7 сообщили о круглосуточных поисках пропавшей собаки Евы.
Хозяйка пропавшей в аэропорту Домодедово собаки рассказала о произошедшем
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