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Происшествия

20:51

S7 предоставит бесплатные билеты хозяйке потерявшейся в Домодедово собаки

происшествия животные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Авиакомпания S7 Airlines предоставит бесплатные авиабилеты хозяйке потерявшейся в аэропорту Домодедово собаки. Об этом сообщает "Агентство Москва" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

"S7 Airlines готова предоставить хозяйке Евы бесплатные авиабилеты, чтобы она приехала забрать питомца, либо можем отправить Еву в Крым сами. Будем здесь исходить из пожеланий хозяйки", – говорится в сообщении.

Как стало известно из сообщений СМИ, пассажиры рейса S7 Москва (Домодедово) – Симферополь сдали в багаж собаку. Животное находилось в специальной переноске, однако до места назначения не доехало.

На записях с камер наблюдения видно, как собака смогла перегрызть защитный хомут и покинуть переноску. Внешних повреждений на ней выявлено не было.

Ранее московский аэропорт Домодедово и авиакомпания S7 сообщили о круглосуточных поисках пропавшей собаки Евы.

Хозяйка пропавшей в аэропорту Домодедово собаки рассказала о произошедшем

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