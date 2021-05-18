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В мире

08:30

Старейшая в Японии байкальская нерпа отметила 40 лет со дня приезда

животные за рубежом видео Иван Лозовой Кристина Курума

В Японии старейшая байкальская нерпа отметила 40 лет иммиграции из СССР. Зверек по имени Наташа живет в океанариуме города Тоба. Ее привезли туда 17 мая 1981 года.

Нерпа, несмотря на солидный возраст, ведет активный образ жизни. Правда, несколько лет назад сотрудница океанариума, ухаживающая за тюленями, сообщила, что у Наташи начало ухудшаться зрение.

В качестве подарка на 40 лет эмиграции нерпа получила шесть рыбок, которые являются ее излюбленным лакомством. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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