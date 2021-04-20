В Мосприроде призвали горожан не подкармливать уток

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Весной и летом животные, в частности утки, не нуждаются в подкормке. Об этом говорится на сайте ГПБУ "Мосприрода".
В ведомстве напомнили, что при благоприятных погодных условиях животные на природных территориях столицы не нуждаются в помощи человека. В весенне-осенний период дикие звери и птицы в естественной среде могут сами находить себе корм, включаясь в пищевую цепочку экосистем на природных территориях.
В настоящее время подкормка диких животных в Москве не проводится. На природных территориях города на данный момент достаточно естественного корма для диких животных.
Кроме того, в Мосприроде подчеркнули, что подкормка уток весной наносит только урон водоплавающим птицам.
Ранее сообщалось, что специалисты Мосприроды заметили редких водоплавающих птиц на реке Яузе. В ведомстве пояснили, что чирок-свистунок, шилохвость, свиязь и кряква-блондинка, которых удалось увидеть, в Москве встречаются крайне редко.
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