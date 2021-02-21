Горожанам рассказали, как в столице подкармливают диких животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники Государственного природоохранного центра каждую неделю выкладывают корма для подкормки зайцев, косуль и лосей в холодное время года на территории ТиНАО. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале уточняется, что в сильные морозы больше всего звери страдают не от холода, а от голода, а правильная подкормка помогает животным выжить.

"Подкармливать зверей нужно не слишком часто. Иначе они будут лениться добывать пищу самостоятельно. Кроме того, подкормка не должна заменять естественную кормовую базу. В ее составе – корнеплоды, сено, овес, веники лиственных пород, капуста, морковь, свекла и соль", – говорится в материале.

Как уточняется, в холодное время в подкормке нуждаются косули и лоси. Они едят мох, ветки, ягоды, траву, грибы. Однако в этой еде отсутствует комплекс необходимых микроэлементов. Восполнить их отсутствие помогает соль, которая богата натрием и кальцием.

Специалисты Мосприроды ранее подготовили рекомендации по зимней подкормке зверей. Рекомендуется помогать животным с пищей только при устойчивом снежном покрове и отрицательных температурах, чтобы не притуплять их инстинкты к поиску пропитания.

