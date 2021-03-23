Специалисты Мосприроды заметили на Яузе утку-блондинку

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва""

Специалисты Мосприроды заметили редких водоплавающих птиц на реке Яузе. Об этом сообщается на сайте столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В ведомстве пояснили, что чирок-свистунок, шилохвость, свиязь и кряква-блондинка, которых удалось увидеть, в Москве встречаются крайне редко. И хотя со своими многочисленными сородичами – кряквами – они сосуществуют крайне мирно, отличить "чужаков" можно невооруженным глазом.

Свиязь мельче крякв и шилохвости, но крупнее чирков. Она считается преимущественно северной таежной птицей, так как чаще гнездится именно в этих широтах.

Чирок-свистунок занесен в Красную книгу Москвы. Самки чирков имеют рябую окраску, а самцы после осенней линьки многоцветные: каштановая голова с зелеными полосками и белой окаемкой, розоватая грудь в горошек, желтое предхвостье с черными полосами.

Шилохвость выглядят изящнее других крякв. Хвост у самцов игловидный, во время брачного периода у них каштановая голова, узкие белые полоски по бокам, смыкающиеся на горле. В летнем оперении они окрашены в серовато-бурые тона с рыжими каемками перьев. Также выглядят самки на протяжении всего года.

"Затесалась в эту компанию и необычная кряква-блондинка. В природе такие трансформации случаются", – отметили в департаменте.

В 2020 году на природных территориях столицы всего заметили 50 видов редких животных. Из них 40 видов относятся к птицам, 10 – к млекопитающим. В частности, из редких животных зоологи зарегистрировали зайцев, горностая, черного хоря, лесную куницу.