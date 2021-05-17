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Туризм

14:29

Эксперты назвали самые популярные направления для отдыха с питомцами

туризм

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Эксперты сервиса для бронирования отелей Tvil.ru выяснили, в какие города и на какие курорты чаще всего отправляются туристы с питомцами. Об этом рассказали РИА Новости.

Самыми популярными среди обладателей домашних животных оказались Ялта, Сочи и Гагра в Абхазии. Помимо них, в десятку попали Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Кисловодск, Осташков, Петрозаводск и курорт Банное.

Также эксперты установили, что дешевле всего туристам с питомцами обойдется отдых в Кисловодске, а дороже – в Осташкове.

Ранее в АТОР рассказали, где в мае отдохнуть за 23 тысячи рублей. На первом месте оказались курорты Крыма, где с начала месяца цены упали в среднем на 40%.

За отдых в Сочи и Анапе придется заплатить чуть больше – 28 тысяч рублей. А поездка в Абхазию будет стоить минимум 26 тысяч рублей.

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