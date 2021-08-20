Правительство ввело временный запрет на вывоз китов и дельфинов из России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Правительство России на полгода ввело запрет на вывоз из России китов, дельфинов и морских свиней. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает сайт правительства.

"В России на ближайшие полгода введен запрет на экспорт китов, дельфинов и морских свиней. Такое постановление подписал председатель правительства. Главная цель – защитить популяцию морских млекопитающих, которые пользуются большим спросом за рубежом. Например, их активно используют в сфере развлечений – в океанариумах и дельфинариях", – говорится в сообщении.

Кроме того, правительство поручило Минэкономразвития внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении временного запрета на вывоз морских млекопитающих с таможенной территории ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Отмечается, что вопрос об установлении постоянного запрета на экспорт китообразных за пределы таможенной территории союза также будет проработан на уровне ЕАЭС.

Решение о временном запрете было принято после ситуации с "китовой тюрьмой" в 2018 году. В бухте Средней Приморского края незаконно содержали в неволе 11 косаток и 90 белух.

Ранее в Госдуме предложили запретить вылов морских млекопитающих в России.