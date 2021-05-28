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В России могут исчезнуть 13 видов животных, заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов в ходе Невского международного экологического форума.

По словам Козлова, дети не должны изучать животных по картинкам. "Уже сейчас есть 13 видов, по которым если не принимать никаких решений, то они исчезнут бесследно", – цитирует его РИА Новости.

Политик пояснил, что речь идет об амурских тиграх, среднеазиатских и дальневосточных леопардах, снежных барсах, зубрах, сайгаках, лошадях Пржевальского, алтайских горных баранах, дзеренах, а также белых медведях, стерхах, серых и гренландских китах.

Ранее Международный союз охраны природы и природных ресурсов повысил в своей Красной книге уровни угрозы исчезновения африканских слонов.

Африканского лесного слона перенесли в список видов, находящихся на грани полного исчезновения, а саванным слонам присвоили статус вымирающих. Решение было обусловлено сокращением популяций животных из-за браконьерской добычи слоновой кости.

