На Камчатке дикий медведь пришел в туристическую беседку

На Камчатке медведь пришел в туристическую беседку. Из нее отдыхающие обычно делают фотографии на фоне реки.

Как объяснил сотрудник заказника, где все происходило, сейчас идет нерест горбуши, и большую часть времени медведь проводит именно там. В заказнике зверя знают, и даже дали имя – Big boy.

Когда на этой территории нет людей, медведи часто туда приходят, трутся о столбы беседки, царапают их и кусают, чтобы оставить свой запах.

При этом медведь дикий. Сотрудникам запрещено вмешиваться в природные процессы и прикармливать животных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.