В РФ могут запретить продавать животных в зоомагазинах и на птичьих рынках

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
В российских зоомагазинах и на птичьих рынках могут запретить продавать животных. Такой законопроект в нижнюю палату парламента внес глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщает ТАСС.
"Сегодня внес в Госдуму законопроект, направленный на запрет продажи животных через зоомагазины и птичьи рынки. Механизм запрета – установление требований к местам продажи животных", – пояснил Бурматов.
Предполагается, что поправки будут внесены в закон об ответственном обращении с животными. Предлагается закрепить на законодательном уровне, что места продажи животных должны соответствовать требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. По мнению депутата, в зоомагазинах и на птичьих рынках животные содержатся в безобразных условиях и без надлежащей ветеринарной помощи и ухода.
Ранее эксперты рассказали, чем может быть опасна покупка животного в зоомагазине.
Продажу домашних питомцев в зоомагазинах могут запретить
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