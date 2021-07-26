В РФ могут запретить продавать животных в зоомагазинах и на птичьих рынках

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В российских зоомагазинах и на птичьих рынках могут запретить продавать животных. Такой законопроект в нижнюю палату парламента внес глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщает ТАСС.

"Сегодня внес в Госдуму законопроект, направленный на запрет продажи животных через зоомагазины и птичьи рынки. Механизм запрета – установление требований к местам продажи животных", – пояснил Бурматов.

Предполагается, что поправки будут внесены в закон об ответственном обращении с животными. Предлагается закрепить на законодательном уровне, что места продажи животных должны соответствовать требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. По мнению депутата, в зоомагазинах и на птичьих рынках животные содержатся в безобразных условиях и без надлежащей ветеринарной помощи и ухода.

Ранее эксперты рассказали, чем может быть опасна покупка животного в зоомагазине.