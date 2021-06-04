Фото: twitter.com/NewJerseyDEP

Череп в половину человеческого роста выбросило на берег в США, сообщает "Газета.ру".

Находку обнаружили в Нью-Джерси представители парка Айленд Бич. Как стало известно позднее, это череп малого полосатика (кита). В среднем они весят около 4–5 тонн, а в длину достигают 7–8 метров.

Ранее прохожие обнаружили на пляжах графства Восточный Сассекс в Британии почти тонну кокаина на сумму 80 миллионов фунтов стерлингов.

Водонепроницаемые пакеты с веществом были прикреплены к спасательным жилетам. О находке прохожие проинформировали местную полицию. Власти проводят расследование в связи со случившимся.

