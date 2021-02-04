Похожее на моток веревки существо выбросило на пляж в Техасе

Фото: facebook.com/nps.pais/NPS Photo/R. Claussen

В Техасе на берег выкинуло загадочное живое существо желтого цвета, которое похоже на моток веревки, передает издание The Mirror.

Сотрудница природного парка "Национальный Берег Падре-Айленд" Ребека Клауссен рассказала, что первая обратила внимание на существо. Позднее стало ясно, что это мягкий коралл.

"Я работаю здесь уже пять лет, и, когда только переехала сюда, я не знала, что такое мягкий коралл. Как и большинство других людей, которые видят его, я думала, что это какой-то провод или веревка. В воде мягкий коралл имеет ветвистую структуру и напоминает ветки деревьев", – рассказала Клауссен.

В ноябре прошлого года австралийские ученые опубликовали видео с глубоководным кальмаром рода Magnapinna. Cчитается, что они являются одними из самых неуловимых существ в природе. Они обитают на глубинах от одного до четырех километров. Отличительными чертами этого кальмара являются конечности, которые достигают более восьми метров в длину, а также большой плавник.