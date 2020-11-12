Одно из самых "жутких" в мире существ сняли на видео

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Австралийские ученые опубликовали видео с глубоководным кальмаром рода Magnapinna, передает портал Science Alert

Cчитается, что они являются одними из самых неуловимых существ в природе. Они обитают на глубинах от одного до четырех километров. Отличительными чертами этого кальмара являются конечности, которые достигают более восьми метров в длину, а также большой плавник.

Сообщается, что наблюдения, съемки которого провели в марте 2017 года, подтверждают гипотезу о широком распространении вида. Также исследования указывают на локальное кластерное распределение кальмаров, которые находятся в близости друг от друга.

Ранее на Сахалине нерпы своровали улов у рыбаков. Сообщалось, что такое происходит там регулярно. Это связано с особенностями повадок нерп, которые не бросаются в воду за рыбами, а охотятся за ней там, где она есть.