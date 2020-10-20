Фото: instagram.com/sergey_lyubachenko

Нерпы своровали улов у рыбаков на Сахалине. Этой информацией поделился со своими подписчиками в соцсети видеограф Сергей Любаченко.

Он рассказал, что на днях он прочитал новость о том, что рыбаки воюют с нерпами, которые воруют у них рыбу. Эта информация удивила видеографа, поэтому он решил провести собственное исследование, наблюдая за нерпами в неводах.

"На второй день наблюдений мне все-таки удалось их застать за "воровством". Стоит отметить, что нерпа очень боязливое животное, даже пустая лодка привязанная к "котлу" невода, настораживает их, они держатся от нее на приличном расстоянии. При наличии лодки с рыбаками нерпы уходят совсем", – рассказал Любаченко.

Он отметил, что нерпы не бросаются в воду за рыбами, а охотятся за ней там, где она есть. Видеограф добавил, что в среднем нерпы съедают 3–5 килограммов рыбы.

"Очевидно, что война за улов существует. Вот только ответ на вопрос "Кто у кого ворует рыбу?" я оставил бы открытым", – заключил Любаченко.

В июле в устье реки Красногорки, расположенной на Сахалине, рыбаки достали из воды на берег большую акулу. По их словам, вес улова составил около 100 килограммов. Как отметили специалисты, акула могла попасть в реку с сильными приливами, которые приносят в реки и морских обитателей.

