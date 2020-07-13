Рыбаки на Сахалине поймали акулу весом 100 килограммов

Фото: соцсети
В устье реки Красногорки, расположенной на Сахалине, рыбаки достали из воды на берег большую акулу. По их словам, вес улова составил около 100 килограммов, передает "Газета.ру".
Информацией о трофее поделился один из рыбаков. По заверениям мужчин, выловить акулу удалось благодаря обычному спиннингу. При этом некоторые комментаторы в Сети допустили, что показанные кадры являются фейковыми, аргументируя тем, что такую тяжелую рыбу поймать на спиннинг не представляется возможным.
Как отметили специалисты, акула могла попасть в реку с сильными приливами, которые приносят в реки и морских обитателей, сообщает РЕН ТВ.
Ранее в Кузьминках поймали гигантскую рыбу. Она оказалась настолько внушительной, что местные не решились приготовить из нее уху.
Кроме того, крупная рыба появилась в больших городах Китая из-за наводнений. Почти 200 рек вышло из берегов из-за сезонных дождей.
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