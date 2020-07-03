Редкую морскую рыбу нашли на берегу острова Беринга

Сотрудники заповедника "Командорский" обнаружили на побережье острова Беринга редкую морскую рыбу – бесчешуйного большеголового алепизавра. Об этом сообщает "Мир 24".

"Это достаточно своеобразное на внешность морское существо, в чьей пасти зловеще сверкают многочисленные зубы, в том числе острейшие клыки, растущие прямо из небной кости", – описали находку специалисты.

Традиционное место обитания алепизавра – тропики и субтропики. Взрослая особь может достигать веса до 9 килограммов.

Периодически редких рыб находят на берегу, причем на теле у них нет повреждений или следов болезни. Чаще всего подобное явление объясняется периодическими похолоданиями в северной части Тихого океана.

В июне из-за продолжительных дождей в Тверской области рыбу можно было собрать прямо на дороге. Водители отлавливали водных обитателей голыми руками и собирали в пакеты.

