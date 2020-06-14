После дождя водители в Тверской области ловили рыбу на дороге

Водители в Тверской области ловили рыбу на дороге, передает телеканал Москва 24.

После ливня на улице Лихославльской вместе с потоками воды на проезжей части появилась рыба. Некоторые водители стали отлавливать ее руками и собирать в пакеты.

Жители предположили, что рыба попала на дорогу из канавы, которая вышла из берегов после сильных дождей, которые были в области в течение нескольких дней.

На прошлой неделе дожди прошлись также по районам Москвы и другим подмосковным городам. К субботе, 13 июня, в Москве выпало 28% месячной нормы осадков. В текущем месяце норма по дождям оказалась уже перевыполненной на 15%.

Городские службы были переведены в усиленный режим работы. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов находились на круглосуточном дежурстве.

