Порядка 30% месячной нормы осадков выпало в Москве за две недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов
К субботе, 13 июня, в Москве выпало 28% месячной нормы осадков. В текущем месяце норма по дождям оказалась уже перевыполненной на 15%, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное метеобюро.
Уточняется, что климатической нормой осадков для Москвы в июне является 75 миллиметров, однако по состоянию на сегодняшний день в городе выпало уже 87 миллиметров осадков.
При этом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в столичном региона за сутки из-за холодного фронта выпало до половины месячной нормы осадков.
"В результате прохождения волнового холодного атмосферного фронта в Москве на базовой метеостанции ВДНХ выпало 22 миллиметров осадков – месячная норма 75 миллиметров, в Тушино – 23 миллиметров, а вот на Балчуге в осадкомеры попало 27 миллиметров, что составляет 36% месячной нормы, – приводит РИА Новости его слова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки возвращения жары в Москву. По его информации, температура в столице вновь поднимется до 30 градусов тепла в начале следующей недели.
При этом ранее москвичей предупреждали о штормовой погоде. Сообщалось, что желтый уровень опасности сохранится до полудня 14 июня.
Погода в Москве ухудшится
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