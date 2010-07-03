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14:54

Под Петербургом спасли детеныша нерпы

животные

14:54

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Фото: vk.com/sealrescue

Детеныша ладожской нерпы спасли в Кировске Ленинградской области, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы в "ВКонтакте".

Нерпенка обнаружили местные жители и помогли передать его специалистам. Несколько дней подряд его видели у Дубровской ТЭЦ, позднее прохожий заметил животное на берегу.

Сам он остаться с нерпой не мог, но сделать это согласилась Елена Алексина. Она видела животное ранее, звонила в Фонд и была готова помочь.

Жители помогли перевезти детеныша из Кировска и передать в центр реабилитации. Специалисты отмечают, что у нерпенка срочно удалили рыболовный крючок.

"В остальном это очень славный и добрый малыш, весом всего 7 килограмм, самец. Благодарим всех людей, которые вчера участвовали в спасении ладожского карапуза", – заключили в фонде.

Ранее там предупреждали, что с начала марта высока вероятность обнаружения детенышей тюленей или нерпы на берегу Финского залива и Ладожского озера.

Несколько дней назад в лесу под Петербургом спасли детеныша тюленя. Малыш находился за прибрежной дюной в 150 метрах от воды.

Тюленя нашел инспектор природного заказника. Он позаботился о ластоногом и не оставил его одного, поскольку вблизи гуляют голодные волки.

животные

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