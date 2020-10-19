Медведь проник в торговый центр в Японии

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Медведь проник в крупный торговый центр в городе Кага в Японии. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Отмечается, что полутораметровый хищник все еще находится в здании ТЦ, всех сотрудников и посетителей комплекса эвакуировали. Эксперты пытаются следить за животным с помощью камер, размещенных в торговом центре, в здание запустили дрон с камерой, ТЦ оцеплен полицией. Граждан, которые находятся рядом с местом происшествия, попросили быть максимально острожными.

Предполагается, что медведь проник в торговый центр до начала работы комплекса через задний вход, куда доставляют продукты.

Ранее в Индонезии рыбаки обнаружили одноглазого акуленка-альбиноса. Необычную находку передали местным властям.