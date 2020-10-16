В Индонезии рыбаки обнаружили одноглазого акуленка-альбиноса

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Одноглазого акуленка-альбиноса обнаружили рыбаки у берегов провинции Малуку в Индонезии. Об этом сообщает LADBible.

Уточняется, что рыбаки поймали целую акулу, которая умерла, запутавшись в сетях. Разделывая добычу, они обнаружили в ней трех акулят, один из которых, полностью белый и одноглазый, уже погиб. У мутанта была обнаружена – помимо альбинизма – еще и циклопия. Это порок развития, при котором глазные яблоки сращиваются и помещаются в одной глазнице, расположенной в середине лица. Обычно обладатели такой мутации погибают почти сразу.

Уточняется, что свою необычную добычу рыбаки передали местным властям.

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