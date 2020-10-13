Американцу выдвинули около 20 обвинений из-за экзотических животных

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Американцу Мартину Боуну выдвинули около 20 обвинений за нелегальное хранение дома экзотических животных, сообщает ABC4.

64-летний житель города Холладей (Юта) держал дома 20 темных тигровых питонов, 585 крыс и около 46 кроликов. Боуна смогли вычислить, когда он пытался продать детеныша темного тигрового питона через Facebook и наткнулся на офицера полиции под прикрытием. Как сообщил детектив Кен Хансен, нарушителя арестовали, а ветеринары и служба контроля за животными обследовали изъятых питомцев. В полиции отметили, что змеи свободно перемещались по территории дома, а вот крысы и кролики расположились в клетках во дворе.

Кроме того, службы выяснили, что мужчина не имел разрешения на владение змеями с 2017 года.

"В 2014 году меня впервые уведомили, что я должен следовать правилам, прописанным в разрешении. Поскольку с 2017 года я не получал никаких уведомлений, то решил, что мое разрешение еще не просрочено", – рассказал Боун.

Среди находок в доме – помимо экзотических животных – два ящика с наркотиками, пистолет и 2 000 долларов. Сейчас обвиняемый находится под залогом и ждет вынесения приговора.

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